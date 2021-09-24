Министерство здравоохранения предлагает украинцам присоединиться к клиническим исследованиям медицинских средств против коронавируса.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, эти испытания позволят изучить эффективность препаратов для лечения пациентов.

Так, решение об использовании лекарств могут принять только после систематического изучения фармакологического действия препарата на человека.

Именно клинические испытания помогают подтверждать свойства лекарств, выявлять реакции на них и тому подобное. Они необходимы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность препарата.

— Перед тем, как привлекать к тестированию людей, ученые проводят доклиническое исследования лекарств. Оно предусматривает химические, физические, биологические, микробиологические, фармакологические, токсикологические и другие научные исследования, а также изучают их специфическую активность и безопасность, – отметили в Минздраве.

Так, ученые проводят четыре фазы клинических исследований, именно в Украине чаще всего проводят исследования III фазы, к которой привлекают тысячи пациентов.

Исследования в Украине проводят на должном профессиональном уровне, что неоднократно подтверждали инспекции Управления продовольствия и медикаментов США, а также Европейская Агентство лекарственных средств.

Напомним, что Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства против COVID-19. В ближайшее время они поступят в виде гуманитарной помощи, эквивалент которой составляет 20 миллионов долларов.