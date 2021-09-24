В «ДНР» завершается так называемое реформирование сферы образования и науки, предусматривающее полный переход образования на стандарты России.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности, это еще одно доказательство институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году в «ДНР» приняли концепцию реформирования образования и науки на 2016-2021 годы. Основная ее цель – ввести в образовательную сферу стандарты России.

Активная фаза псевдореформы пришлась на 2020-2021 годы, хотя институциональная интеграция «ДНР» в состав России началась уже с 2017 года. Именно тогда президент РФ Владимир Путин издал указ № 74, которым Россия начала признавать дипломы, выдают учреждения высшего образования в «ДНР».

По информации украинских спецслужб, сейчас представители «ДНР» пытаются внести эти дипломы в общий реестр России.

В 2019-2020 годах выпускникам учебных заведений «ДНР», аккредитованных в РФ, выдали более 2,5 тысячи дипломов государственного образца России, а в целом с 2014 года их количество составило более 8 тысяч.

— Выдача официальных документов РФ организациям, учреждениям и учреждениям, расположенным на территории Украины, подтверждает, что Россия контролирует оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, руководит местными процессами и усиливает свое присутствие, маскируясь под структуры так называемых «ДНР» и «ЛНР», – отметили в СБУ.

Напомним, что в Донецкой области задержали бывшего боевика так называемой «ДНР», который был «командиром» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот».