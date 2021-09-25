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Российские самолеты залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.
— Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков, — сказано в сообщении.
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.
Ранее наблюдатели из Организации и безопасности в Европе сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Таких нарушений насчитали 889 в Луганской и Донецкой области.
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Российские самолеты залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.
Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря, самолеты-разведчики российской федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.
— Российское руководство в очередной раз демонстрирует свое истинное лицо, устраивая провокации и подвергая опасности своих военных летчиков, — сказано в сообщении.
Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты.
Ранее наблюдатели из Организации и безопасности в Европе сообщают о многочисленных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе. Таких нарушений насчитали 889 в Луганской и Донецкой области.