Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает Радио Свобода .

Беспилотники Bayraktar TB2, которые Украина закупила у Турции, не пылятся на складах, а выполняют боевые задачи.

— На сегодняшний день Байрактары (турецкие беспилотники Bayraktar TB2, — прим.), находятся там, где должны быть и там, где им больше всего нужно быть. Поэтому на складах их нет, все они рассредоточены по аэродромам и выполняют задачи, в том числе боевые, — сказал Валерий Залужный .

По его словам, турецкие беспилотники рассредоточены по аэродромам и выполняют различные задачи, в том числе и боевые.

Напомним, что Украина планирует закупить еще несколько беспилотников у Турции. Об этом рассказало командование ВСУ.

Ранее сообщалось, на военно-воздушной базе Кульбакино, что под Николаевом, успешно прошли испытания первого комплекса турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.