В Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия 26 сентября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира уничтожить ядерное оружие.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, во всем мире сейчас существует примерно 14 тысяч единиц ядерного оружия. Человечество, как говорит Гутерриш, остается недопустимо близким к ядерному уничтожению.

— Пришло время навсегда развеять облака ядерного конфликта, уничтожить ядерное оружие в нашем мире и начать новую эру доверия и мира, – призвал генсек ООН.

Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается 26 сентября по решению 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 5 декабря 2013 года.

Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не допустят, чтобы Иран создал собственное ядерное оружие.