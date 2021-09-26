В Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия 26 сентября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира уничтожить ядерное оружие.
Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, во всем мире сейчас существует примерно 14 тысяч единиц ядерного оружия. Человечество, как говорит Гутерриш, остается недопустимо близким к ядерному уничтожению.
— Пришло время навсегда развеять облака ядерного конфликта, уничтожить ядерное оружие в нашем мире и начать новую эру доверия и мира, – призвал генсек ООН.
Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается 26 сентября по решению 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 5 декабря 2013 года.
Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не допустят, чтобы Иран создал собственное ядерное оружие.
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В Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия 26 сентября Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал страны мира уничтожить ядерное оружие.
Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, во всем мире сейчас существует примерно 14 тысяч единиц ядерного оружия. Человечество, как говорит Гутерриш, остается недопустимо близким к ядерному уничтожению.
— Пришло время навсегда развеять облака ядерного конфликта, уничтожить ядерное оружие в нашем мире и начать новую эру доверия и мира, – призвал генсек ООН.
Международный день за полную ликвидацию ядерного оружия ежегодно отмечается 26 сентября по решению 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН от 5 декабря 2013 года.
Напомним, Президент США Джо Байден заявил, что Штаты не допустят, чтобы Иран создал собственное ядерное оружие.