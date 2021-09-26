Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что для кредитов на жилью для украинцев выделено 20 миллиардов грн.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— Еще больше украинцев смогут получить доступное жилье. Правительство на этой неделе поддержало решение об увеличении уставного капитала «Укрфинжилья» на 20 миллиардов гривен. Эти средства будут направлены на реализацию программы Президента «Доступная ипотека» по обеспечению граждан жильем на условиях ипотечного кредитования и финансового лизинга. Благодаря этому решению еще несколько десятков тысяч семей смогут приобрести себе жилье на выгодных условиях, – сообщид Денис Шмыгаль.

Напомним, что в 2021 году Министерством обороны Украины на строительство жилья для военнослужащих предусмотрено 600 миллионов гривен, из которых взято обязательств на 332,6 миллиона гривен и профинансировано 106,444 миллиона гривен.