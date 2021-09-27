Жителя Мариуполя приговорили к трем годам заключения за разжигания ненависти и пропаганду войны.

Об этом сообщили в Донецкой облпрокуратуре.

Мужчину судили по двум статьям сразу – части 1 статьи 110 и статье 436 Уголовного кодекса Украины.

— Прокурором в суде доказано, что в период с ноября 2018 года по июнь 2020-го злоумышленник репостил и размещал на своей странице запрещенной в Украине социальной сети «Одноклассники» информацию, изложенную в интернет-ресурсом «Рупор Новороссии», — уточнили у правоохранителей.

Согласно версии следствия, этими действиями мужчина желал развязать военный конфликт и поменять территориальное устройство Украины путем отчуждения территорий.

Напомним, в Латвии за разжигание ненависти из эфира убрали российское радио.