Кабинет министров Украины уволил всех шесть членов наблюдательного совета «Нафтогаза» и взял на себя их полномочия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила член наблюдательного совета Юлия Ковалив.

— Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер и новое руководство будут принимать все важные для компании решения до избрания нового состава наблюдательного совета, – отметила она.

Юлия Ковалив была в наблюдательном совете «Нафтогаза» одним из трех представителей от государства. По ее словам, теперь правительство должно избрать новый состав наблюдательного совета по конкурсу, провести прозрачный конкурс по выбору нового главы «Нафтогаза» до апреля 2022 года и утвердить стратегию компании на следующие 5 лет.

— Без сомнения, новый закон о корпоративном управлении, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады Украины, сможет усилить институциональную роль и ответственность каждого из органов управления государственными компаниями. Ведь именно институты строят прочный фундамент развития — как в государстве, так и в государственных компаниях, – подчеркнула она.

Наблюдательный совет «Нафтогаза» состоит из шести членов — трое представителей государства и трое независимых лиц. 8 сентября в отставку подали независимые члены Клер Споттисвуд, которая была главой наблюдательного совета, а также Бруно Лескуа и Люда ван дер Хейден. Причиной такого решения стало назначение главой «Нафтогаза» Юрия Витренко. Представителями от государства были Юлия Ковалив, Юлия Свириденко и Наталья Бойко.

Напомним, что Кабинет министров Украины на своем заседании передал НАК «Нафтогаз Украины» пакеты акций (свыше 99% — прим.) АО «Днепровская ТЭЦ», ЧАО «Николаевская ТЭЦ», АО «Криворожская теплоцентраль», АО «Херсонская ТЭЦ», АО «Одесская ТЭЦ», а также целостный имущественный комплекс ГП «Северодонецкая теплоэлектроцентраль».