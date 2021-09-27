Береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины – капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, посольство Украины в Нидерландах взаимодействует с нидерландскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств этого дела, пишет Цензор.НЕТ.

— 17 сентября береговая охрана Нидерландов задержала гражданина Украины – капитана парусного судна по подозрению в перевозке по морю нелегальных мигрантов. Суд избрал украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, – сказал Олег Николенко.

По его словам, пограничная полиция Нидерландов начала досудебное расследование.

Напомним, что суд в Греции приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии каждого – их признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов.