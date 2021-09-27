Александр Лукашенко выступил с критикой курса Украины на вступление в НАТО, он заявил, что Польша «разворачивает целые корпуса» у границ Беларуси.

Об этом сообщает БелТА в понедельник, 27 сентября.

— Ясно, что это ж не против Германии разворачиваются эти войска. Притом иностранных государств, прежде всего США. Мы видим, как лезет Литва в каждую щель, чтобы показать свою преданность НАТО и США. Но самое печальное — это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят, — заявил Александр Лукашенко.

Также он утверждает, что на территории Украины создаются учебно-тренировочные лагеря, где «целенаправленно обучают работе по Беларуси».

Александр Лукашенко заявил об озабоченности Беларуси и России ситуацией на границе с Украиной.

— Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать, — заявляет он.

Эту тему Александр Лукашенко регулярно обсуждает с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем, — заявил Александр Лукашенко.

При этом он разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

До этого Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» на посту президента Беларуси его может сменить другой человек. При этом он не назвал конкретных сроков.