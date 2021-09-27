Азербайджан изъявил готовность вернуться к нейтралитету в отношениях с Арменией спустя год после кровопролитных боев в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве сослались на международное право.

— Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Мы призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы и соблюдать ее международные обязательства во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе, — говорится в сообщении.

При этом, оправдали конфликт в Нагорном Карабахе.

— Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность и восстановил основные права миллиона азербайджанцев ... Прекращение оккупации азербайджанских территорий выявило незаконную деятельность Армении на этих землях на протяжении десятилетий. К ним относятся массовое минирование, преднамеренное разрушение и незаконное присвоение исторического, культурного и религиозного наследия Азербайджана, разграбление природных ресурсов, разрушение инфраструктуры и другие нарушения международного права. Также были обнаружены доказательства многочисленных военных преступлений со стороны Армении, — придерживается такой версии Баку.

Напомним, Алиев назвал решенным конфликт в Карабахе.