В микрорайоне Матвеевка планируют выделить земельный участок для организации постоянной туристической локации.
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, пишут НикВести.
— На прошлом аппаратном совещании был поднят вопрос о создании новых туристических локаций. Было выездное совещание департамента экономического развития в Матвеевке. Рассмотрели перспективы обустройства этой локации и в эту субботу уже было проведено там мероприятие, – сообщил представитель экспертного общественного совета Олег Кричун.
Директор Департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко добавила, что Департамент архитектуры и градостроительства горсовета и Управление земельных ресурсов горсовета предоставят общественному совету информацию по получению всех разрешительных документов в части земельных участков.
— После этого будем рассматривать возможность организации там постоянно действующей локации. Поскольку это территория, где проводят исследования эпохи ранней бронзы, то, возможно, она также будет интересна для жителей и гостей города, — добавила Татьяна Шуличенко.
Напомним, что николаевский краевед Андрей Шинкаренко предложил организовать туристический маршрут по подземным локациям города, которые находятся под историческим зданиями.
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В микрорайоне Матвеевка планируют выделить земельный участок для организации постоянной туристической локации.
Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в понедельник, 27 сентября, пишут НикВести.
— На прошлом аппаратном совещании был поднят вопрос о создании новых туристических локаций. Было выездное совещание департамента экономического развития в Матвеевке. Рассмотрели перспективы обустройства этой локации и в эту субботу уже было проведено там мероприятие, – сообщил представитель экспертного общественного совета Олег Кричун.
Директор Департамента экономического развития Николаевского городского совета Татьяна Шуличенко добавила, что Департамент архитектуры и градостроительства горсовета и Управление земельных ресурсов горсовета предоставят общественному совету информацию по получению всех разрешительных документов в части земельных участков.
— После этого будем рассматривать возможность организации там постоянно действующей локации. Поскольку это территория, где проводят исследования эпохи ранней бронзы, то, возможно, она также будет интересна для жителей и гостей города, — добавила Татьяна Шуличенко.
Напомним, что николаевский краевед Андрей Шинкаренко предложил организовать туристический маршрут по подземным локациям города, которые находятся под историческим зданиями.