Специалисты ГКП «Николаевводоканал» приняли участие в ежегодном международном форуме «Львов Эко форум».

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Отмечают, что в этом году основной темой обсуждения стало сохранение экологии и модернизация предприятий. Большинство водоканалов имеют одинаковые проблемы — изношенность сетей и сооружений, нехватка финансирования и несвоевременно утвержденные тарифы.

На форуме присутствовали представители Министерства экологии Украины, ученые и специалисты из Словакии и Польши. В процессе обсуждения определили основные направления развития предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.

Кроме того, обговорили изменения законодательства и рынка электрической энергии, от стоимости которой зависит устойчивость работы предприятий. Международные специалисты поделились опытом модернизации предприятий и предоставили советы по работе с законодательными органами.

— Спасибо организаторам «Ассоциация Укроводоканалэкология» и участникам мероприятия за возможность обмена опытом и полученные знания, — поблагодарили в «Николаевводоканале».

Ранее сообщалось, что конечный срок замены аварийного канализационного коллектора на улице Флотской в Николаеве — конец декабря 2021 года.