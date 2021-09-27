Специалисты ГКП «Николаевводоканал» приняли участие в ежегодном международном форуме «Львов Эко форум».
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Отмечают, что в этом году основной темой обсуждения стало сохранение экологии и модернизация предприятий. Большинство водоканалов имеют одинаковые проблемы — изношенность сетей и сооружений, нехватка финансирования и несвоевременно утвержденные тарифы.
На форуме присутствовали представители Министерства экологии Украины, ученые и специалисты из Словакии и Польши. В процессе обсуждения определили основные направления развития предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Кроме того, обговорили изменения законодательства и рынка электрической энергии, от стоимости которой зависит устойчивость работы предприятий. Международные специалисты поделились опытом модернизации предприятий и предоставили советы по работе с законодательными органами.
— Спасибо организаторам «Ассоциация Укроводоканалэкология» и участникам мероприятия за возможность обмена опытом и полученные знания, — поблагодарили в «Николаевводоканале».
Ранее сообщалось, что конечный срок замены аварийного канализационного коллектора на улице Флотской в Николаеве — конец декабря 2021 года.
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Специалисты ГКП «Николаевводоканал» приняли участие в ежегодном международном форуме «Львов Эко форум».
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Отмечают, что в этом году основной темой обсуждения стало сохранение экологии и модернизация предприятий. Большинство водоканалов имеют одинаковые проблемы — изношенность сетей и сооружений, нехватка финансирования и несвоевременно утвержденные тарифы.
На форуме присутствовали представители Министерства экологии Украины, ученые и специалисты из Словакии и Польши. В процессе обсуждения определили основные направления развития предприятий водопроводно-канализационного хозяйства.
Кроме того, обговорили изменения законодательства и рынка электрической энергии, от стоимости которой зависит устойчивость работы предприятий. Международные специалисты поделились опытом модернизации предприятий и предоставили советы по работе с законодательными органами.
— Спасибо организаторам «Ассоциация Укроводоканалэкология» и участникам мероприятия за возможность обмена опытом и полученные знания, — поблагодарили в «Николаевводоканале».
Ранее сообщалось, что конечный срок замены аварийного канализационного коллектора на улице Флотской в Николаеве — конец декабря 2021 года.