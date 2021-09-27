Экс-командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК, потерял сознание на 61 день голодовки.

Об этом написала его жена.

Бывший нардеп «отключился» во время свидания с адвокатом.

— Утром, во время посещения, адвокат заметил, что Семен Семенченко закрыл глаза и долго не открывает. На любые действия не реагирует. Сквозь ресницы адвокат заметил белки — Семен потерял сознание. Срочно начал звонить и вызвал «скорую», — пишет супруга подсудимого.

Медики прибыли в течении десяти минут и привели Семенченко в чувство.

— Медицинский работник СБУ сообщил, что вполне вероятно, что на такой стадии голодания (61 день сегодня) Семен может лечь на кровать и больше не встать. Никто следить — или он в сознании, или в уже в коме — не будет. В больницу Семенченко СБУ не отпускает, потому что постановление следователя, — информирует Наталья Музыка.

Напомним, бессрочную голодовку Семен Семенченко объявил больше месяца назад.