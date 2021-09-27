Накануне визита турецкого президента Эрдогана в Москву турецкие военнослужащие пытались сбить российские «вертушки» в Сирии.

Об этом информирует SOHR.

Инцидент зафиксировали в провинции Хасака. Турецкие военные запустили по вертолетам ракеты класса «земля-воздух», однако попытка оказалось неудачной, пилоты успели своевременно заметить опасность и отбиться тепловыми ловушками, которые заставили сдетонировать ракеты на подлете.

После обстрела российские пилоты покинули опасный для них район. При этом, арабская пресса сообщает, что когда авиация РФ находилась в этом районе, под обстрел попали бойцы протурецкой «Национальной армии». Поэтому солдаты Анкары пытались нейтрализовать потенциальную угрозу для жизни своих союзников.

Сообщается, что несколько последних дней российская авиация совершает налеты на районы, которые закреплены за турками, в попытке оказать давление на Эрдогана перед переговорами.

Напомним, в ноябре прошлого года в Армении недалеко от границы с Азербайджаном сбили российский ударный вертолет Ми-24.