Малиновский районный суд Одессы запретил политической партии «Николавцы» пользоваться названием и признал, что оно нарушает право интеллектуальной собственности бренда «Партия николаевцев», принадлежащего депутату Николаевского городского совета Артёму Ильюку.

Об этом сообщили в пресс-службе Артема Ильюка.

Отмечается, что соответствующее решение суд принял еще 12 июля. В сообщении говорится, что судебная тяжба между Артемом Ильюком и партией «Николаевцы» началась ещё в 2020 году. Тогда депутат подал в суд на политсилу из-за использования названия бренда, интеллектуальное право которого принадлежит ему — «Партия николаевцев».

Отметим, что согласно данным Минюста общественная организация «Партия николаевцев» была зарегистрирована еще в 2014 году.

В решении Малиновского райсуда Одессы говорится, что партия «Миколаївці» не имеет права использовать нынешнее название без согласия Артема Ильюка. Таким образом, чтобы оставить название в силе, руководству партии необходимо обратится непосредственно к Артёму Ильюку за разрешением. В противном случае, политической партии придется менять название.

Ранее Национальное агентство противодействия коррупции нашло в финотчете партии «Николаевцы» за 3 квартал 2020 года признаки уголовного правонарушения.

Отметим, что партия «Николаевцы» зарегистрирована в городе Одесса. Официальной ее возглавляет экс-нардеп от Блока Петра Порошенко Геннадий Чекита. Незадолго до выборов в 2020 году он перерегистрировал название своей старой партии «Всеукраинское объедение «За справедливость».

На местных выборах 2020 года партия приняла решение выдвинуть на должность мэра главу Николаевской облгосадминистрации 2005-2007 годов, члена исполкома Николаева Александра Садыкова. Команду партии в Николаеве также представляли Игорь Дятлов, Татьяна Казакова, Сергей Исаков, Александр Бернацкий, Андрей Яковлев, Владимир Садыков, Лариса Веселовская, Владислав Ентин, Александр Жолобецкий.