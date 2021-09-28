Третий президент Грузии Михеил Саакашвили опубликовал снимок электронного билета, согласно которому прилетает в Грузию в день выборов 2 октября.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он обнародовал два билета направления Киев-Тбилиси на свое имя и на имя его матери Гиули Аласания.

Согласно информации, он вылетает из Киева 2 октября в 19:20.

Также Саакашвили обратился к своему народу на грузинском языке в видео-обращении, которое тоже опубликовал в соцсети.

— Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии. У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию, — цитирует Михеила Саакашвили «Эхо Кавказа».

Ранее сообщалось, что Михеил Саакашвили морально готов к аресту по возвращению в Грузию.