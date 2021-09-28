Будапешт показал недружественное отношение к Киеву, подписав с Москвой договор о поставках газа в обход Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава дипведомства напомнил, что Украина была готова к переговорам с Венгрией, но другая сторона опрометчиво пошла на сделку с РФ.

— Завтра я должен был лететь в Будапешт. Но мы отменили это. Потому что мы знали, что туда летит российская делегация и договор будет подписан. Они, подписывая договор, знали о нашей позиции. Это не будет только политический шаг – отмена заседания комиссии, которая является главным органом двустороннего сотрудничества. Будем предпринимать другие шаги для защиты национальных интересов Украины, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он намекнул, что несмотря на присутствие Венгрии с ЕС, эта страна продолжает выстраивать теплые отношения с Кремлем.

— Мы имеем страну, Венгрию, которая является членом ЕС и членом НАТО, при у нее особые отношения с Россией, она нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставки газа из России. Это удар, и мы будем отвечать на него соответствующе, потому что здесь не должно быть никакой жалости и никаких сочувствий, — добавил политик.

Министр отметил, что Венгрия пытается играть на противоречии всех сторон, но однажды это приведет ее в тупик.

— Но эта игра не может длиться вечно, в конце концов она заходит в точку конфликта, — заключил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Венгрия согласовала с Россией все условия для того, чтобы новое долгосрочное соглашение о поставках газа вступило в силу с 1 октября.