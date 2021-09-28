В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» в 2021 году начнётся капитальный ремонт Галициновский общеобразовательной школы I-III степеней.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
В частности, реализация данного проекта предусматривает:
Общая сметная стоимость работ составляет почти 75 миллионов гривен.
По итогам процедуры закупки между Департаментом градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации и подрядной организацией ООО «Антарес–Буд» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту по объекта.
Информация подготовлена пресс-служба Николаевской облгосадминистрации
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В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» в 2021 году начнётся капитальный ремонт Галициновский общеобразовательной школы I-III степеней.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
В частности, реализация данного проекта предусматривает:
Общая сметная стоимость работ составляет почти 75 миллионов гривен.
По итогам процедуры закупки между Департаментом градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации и подрядной организацией ООО «Антарес–Буд» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту по объекта.
Информация подготовлена пресс-служба Николаевской облгосадминистрации