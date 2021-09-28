В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство» в 2021 году начнётся капитальный ремонт Галициновский общеобразовательной школы I-III степеней.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

В частности, реализация данного проекта предусматривает:

демонтажные работы, установку крыши, крылец, заполнение дверных проемов, обустройство полов корпуса школы;

заполнение оконных проемов, обустройство полов, отделки внутренних помещений спортивного зала, покупку оборудования в спортивный зал;

установку систем канализации, водопровода, вентиляции, отопления, антиобледенительной кабельной системы и монтаж электрооборудования;

обустройство стадиона: мини-футбольного поля, волейбольной площадки и сектора волейбольной площадки, футбольного поля, баскетбольной площадки и сектора баскетбольной площадки, беговых легкоатлетических дорожек, сектора прыжков в длину, санитарных модульных блоков и монтаж элементов площадок;

благоустройство территории, озеленение, установку ограждения, системы наружного освещения и поверхностного водоотвода.

Общая сметная стоимость работ составляет почти 75 миллионов гривен.

По итогам процедуры закупки между Департаментом градостроительства, архитектуры, капитального строительства и сопровождения проектов развития Николаевской облгосадминистрации и подрядной организацией ООО «Антарес–Буд» заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту по объекта.

Информация подготовлена пресс-служба Николаевской облгосадминистрации