Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь занял первую строчку в списке богатейших людей по версии Forbes и Bloomberg.

Как пишет TheБабель, в списке Forbes Real-Time Маск на первом месте с состоянием в 203,4 миллиарда долларов – оно выросло на 3,8 миллиарда долларов 27 сентября. Маск стал третьим человеком в истории (после Джеффа Безоса и Бернара Арно), чье состояние в этом рейтинге превысило 200 миллиардов долларов.

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index у Маска 213 миллиардов долларов.

Вторую и третью строчку в обоих рейтингах теперь занимаю основатель компаний Amazon и Blue Origin Безос и французский миллиардер Арно, которому принадлежит LVMH, а также бренды Louis Vuitton и Sephora.

Ранее сообщалось, что американский бизнесмен, основатель и исполнительный директор Tesla Илон Маск в мае потерял не менее 20 миллиардов долларов из-за падения акций компании. По версии Bloomberg, Илона Маска с состоянием 160,6 миллиарда долларов опережает владелец LVMH Бернар Арно с состоянием 161,2 миллиарда долларов.