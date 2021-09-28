Сразу несколько местных советов воеводств Польши отказались от решений, которые объявляли в них зоны «свободные от ЛГБТ» из-за перспективы урезания финансирования от Евросоюза. Правящая партия напротив проводит курс традиционных ценностей.

Об этом информирует BBC.

Прежние решения отменили в Свентокшинском, Подкарпатском, Люблинском и Малопольском воеводствах под давлением ЕС. Еврокомиссия готова была пойти на сворачивание программы регионального для этих областей. Речь шла о суммах порядка миллионов евро.

— Действия ваших региональных властей, которые приняли декларации, резолюции или постановления, описывающие ЛГБТ-сообщество как «идеологию» и объявляющие ваши районы недружественными для ЛГБТ, ставят под сомнение вашу способность обеспечить соблюдение принципа недопустимости дискриминации. Этот принцип является предпосылкой для использования европейских фондов поддержки экономического развития, — поставили ультиматум в Еврокомиссии.

Министр юстиции Польши Збигнев Зебро уже успел наречь это шантажом, так как страна нуждается в этих средствах на модернизацию дорог и строительство больниц.

Мы видим использование механизмов запугивания и экономического насилия. При помощи угроз и шантажа Европейская комиссия пытается заблокировать платежи для региональных властей, которые приняли резолюции по защите семьи

Принятие законодательных актов против ЛГБТ прошло на религиозном юго-востоке Польши в течении двух лет, правозащитники называли эту практику открыто недружественной и дискриминационной.

Напомним, Венгрия с Польшей рисковали потерять деньги ЕС после того, как в этих странах приняли законы, которые нарушают права ЛГБТ.