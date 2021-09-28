Оккупанты в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проводят масштабный призыв в террористические формирования.

Об этом отчиталились в ГУР.

Для формирования положительного образа боевика на территории самопровозглашенных республик запустили пропагандистскую кампанию по вербовке новых бойцов.

— Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях развернули масштабную агитационную кампанию по призыву местного населения на военную службу в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, — говорится в докладе.

При этом, в т.н «ДНР» и «ЛНР» отказываются увольнять опытных ветеранов, несмотря на их желание. Таким кадрам отказывают в выдаче паспортом и по факту принудительно удерживают в расположении частей.

Напомним, в конце лета российские оккупанты провели на Донбассе командно-штабные учения с привлечением войск боевиков