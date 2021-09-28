Директор николаевской школы №42 Елена Карпенко пожаловалась на некачественные работы по термосанации здания учебного учреждения.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Николаевского городского совета сегодня, 28 сентября, пишут НикВести.

По словам директора школы, в здании учебного учреждения протекают окна, остались не закреплены подоконники, а также из окон выпадают резинки, предназначенные для их изоляции, чем повреждают стёкла.

— Уже прошло два года, пошёл третий, а у нас, если идёт дождь, на подоконниках собирается вода, воет ветер, потому что внешне они никак не защищены – изоляция повыдёргивалась из окон, шатается во всю и бьёт эти окна. В самом здании те откосы, которые были сделаны, закреплены под углом и внутри есть пустоты с болтами, которые периодически, раз в месяц выкручиваются. Периодически подрядчик приходит и закручивает их. Представьте себе, в школе, где больше тысячи человек, не закреплены подоконники – они только вставлены. Нам сказали, что их закрепят тогда, когда будет меняться отопление, но когда это будет мы не знаем. Уже прошло два года, идёт третий, а дальше что? А дальше эти окна будут выпадать, – рассказала директор школы Елена Карпенко.

Директор николаевской школы №42 Елена Карпенко

Директор указала, что проект также предусматривает пожарные мероприятия, однако из-за отсутствия финансирования работы в этой части не выполняются. По её словам, сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям периодически выписывают школе предписания устранить найденные ими недочеты.

— Над нами уже смеются, говорят, мол, мы замучали их уже своим ремонтом. Спрашивают, когда всё будет, а я не могу ответить, когда. Кажется, что ничего такого, но на самом деле это страшная картина, – добавила директор школы.

Также она рассказала, что после установки в 2020 году индивидуального теплового пункта во время холодов в классах наблюдается разный температурный режим.

— Нам поставили индивидуальный тепловой пункт и в прошлом году наблюдали за колебаниями температуры. В одной классной комнате +14, а там, где сделали теплосанацию – +25. Идёт новый отопительный сезон и нас опять будет непонятно что. Дети из тёплого помещения переходят в холодное помещение, потому что отрегулировать его невозможно, там же всё гуляет: ничего не закреплено и не защищено, – рассказала Елена Карпенко.

Директор департамента энергоэффективности Владимир Алексеев рассказал, что подрядчик обязался устранить за свой счёт «мелкие недочеты» ремонта и произвести гидроизоляцию внешних откосов, что поможет на какой-то период остановить процесс разрушения пены. Однако, по его словам, о сроках проведения данных работ представители подрядной фирмы не сообщили.

— В конце августа мы провели выездное совещание в школе №42 с проектантом, технадзором. Действительно, есть такие недочёты. Насколько я понимаю, процесс термосанации этого здания прекратится в 2019 году и часть 2020-21 годов – работы не проводились. За это время началось разрушение откосов, а термосанация это тот процесс, который нельзя останавливать – его нужно доводить до конца, – сказал Владимир Алексеев.

В ходе комиссии также стало известно, что общая сумма реализации проекта составляет 29 миллионов гривен, а за два года из городского бюджета на работы было выделено 4 миллиона 900 тысяч гривен.

Директор департамента энергоэффективности Владимир Алексеев

Депутат Николаевского городского совета Владимир Топчий предложил обратиться с данным вопросом в правоохранительные органы.

— Это криминал, ребята. То, что там сделано – это воровство и об этом нужно говорить, как есть сегодня, на этой комиссии, Если этого не сделать, то будет и дальше так. Давайте тогда обратимся в правоохранительные органы, куда ушли деньги, кто делал эту работу и тогда будет всё понятно, – сказал Владимир Топчий.

Член бюджетной комиссии Максим Коваленко рассказал, что за время реализации проекта сменилось уже три подрядные организации, а работы по объектуу на сегодняшний день завершены только на 15%.

— Уже поменялось три подрядчика. Сумма на 2020 год увеличилась уже до 35 миллионов гривен, а в 2021 году это будет уже под 40 миллионов гривен, наверное. Если этот объект сегодня готов на 15%, то если мы такими темпами будем теплосанировать, то нам даже 10 лет не хватит, – сказал Максим Коваленко.

В результате депутаты решили организовать выездную проверку в школу с участием всех желающих депутатов горсовета и представителей департамента энергоэффективности, а также поручили департаменту разработать несколько предложений по оперативному решению вопросов школы, которые влияют на учебный процесс, и подготовить смету.

Напомним, что в Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы.