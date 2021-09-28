В Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133.

На аппаратном совещании в мэрии, 27 сентября, директор департамента энергоэффективности Владимир Алексеев рассказал, что подрядчику дали аванс на обустройство откосов в 40 домах, пишут НикВести.

В 6 из них работы уже закончили, к концу недели обещают сдать еще 16 объектов.

— В конце июля получили финансирование на откосы в жилых домах по программе «Теплый Николаев». На данный момент 40 объектов проавансировано, аванс составляет 1,5 миллиона. 16 объектов к концу месяца будут завершены согласно графику. Подрядчик немного сместился, буквально дней на пять, но обещает в течение недели выровняться. Контролируем каждый день. В 4 часа дня нам дают полный отчет с фотографиями. На данный момент 6 объектов уже закрыто, жилых домов, — рассказал Владимир Алексеев.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.

— У меня лежит на подоконнике график. Я попрошу сегодня департамент «борьбы с негодяями», чтобы они взяли этот график и проверили, насколько он отвечает действительности. Давайте проверим, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, в июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».

Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.