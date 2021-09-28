В Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133.
На аппаратном совещании в мэрии, 27 сентября, директор департамента энергоэффективности Владимир Алексеев рассказал, что подрядчику дали аванс на обустройство откосов в 40 домах, пишут НикВести.
В 6 из них работы уже закончили, к концу недели обещают сдать еще 16 объектов.
— В конце июля получили финансирование на откосы в жилых домах по программе «Теплый Николаев». На данный момент 40 объектов проавансировано, аванс составляет 1,5 миллиона. 16 объектов к концу месяца будут завершены согласно графику. Подрядчик немного сместился, буквально дней на пять, но обещает в течение недели выровняться. Контролируем каждый день. В 4 часа дня нам дают полный отчет с фотографиями. На данный момент 6 объектов уже закрыто, жилых домов, — рассказал Владимир Алексеев.
Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.
— У меня лежит на подоконнике график. Я попрошу сегодня департамент «борьбы с негодяями», чтобы они взяли этот график и проверили, насколько он отвечает действительности. Давайте проверим, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, в июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».
Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.
Напомним, что в эфире программы Артем Ильюк отказался называть конкретные имена причастных к такой «схеме», указав, что сперва правоохранительные органы должны провести следствие.
Отметим, что заместитель городского головы Николаева, который курирует работу Департамента энергетики, Дмитрий Лазарев согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».
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В Департаменте энергетики отчитались, что в 6 домах, где в прошлом году меняли окна, уже обустроили откосы. Отметим, что всего таких домов в Николаеве 133.
На аппаратном совещании в мэрии, 27 сентября, директор департамента энергоэффективности Владимир Алексеев рассказал, что подрядчику дали аванс на обустройство откосов в 40 домах, пишут НикВести.
В 6 из них работы уже закончили, к концу недели обещают сдать еще 16 объектов.
— В конце июля получили финансирование на откосы в жилых домах по программе «Теплый Николаев». На данный момент 40 объектов проавансировано, аванс составляет 1,5 миллиона. 16 объектов к концу месяца будут завершены согласно графику. Подрядчик немного сместился, буквально дней на пять, но обещает в течение недели выровняться. Контролируем каждый день. В 4 часа дня нам дают полный отчет с фотографиями. На данный момент 6 объектов уже закрыто, жилых домов, — рассказал Владимир Алексеев.
Мэр Николаева Александр Сенкевич поручил директору антикоррупционного департамента Андрею Ермолаеву проверить, как соблюдается график работ.
— У меня лежит на подоконнике график. Я попрошу сегодня департамент «борьбы с негодяями», чтобы они взяли этот график и проверили, насколько он отвечает действительности. Давайте проверим, — сказал Александр Сенкевич.
Напомним, в июне Департаменту энергоэффективности планово-бюджетная комиссия Николаевского горсовета утвердила расходы на данные работы. Деньги необходимы для проведения косметического ремонта откосов в 133 домах города, в которых ранее заменили окна. Эта процедура входит в программу «Теплый дом».
Тогда лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, которые поддержали решение о выделении этих средств. Он напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители и призвал их разобраться и в этом вопросе.
Напомним, что в эфире программы Артем Ильюк отказался называть конкретные имена причастных к такой «схеме», указав, что сперва правоохранительные органы должны провести следствие.
Отметим, что заместитель городского головы Николаева, который курирует работу Департамента энергетики, Дмитрий Лазарев согласился взять на себя персональную ответственность за использование средств, выделенных на то, чтобы доделать откосы на окнах в подъездах по программе «Теплый дом».