Во вторник, 22 июня, планово-бюджетная комиссия Николаевского городского совета согласовала департаменту энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий расходы бюджета развития в сумме 21 миллион 89 тысяч гривен.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Данные деньги нужны для приведения в порядок откосов в 133 домах города, в которых до этого заменили окна. Кроме откосов планируют поставить датчики движения для экономии электричества в подъездах. Также из этой суммы часть денег направят на замену окон в городской больнице №1 и на покупку двух электрогенераторов для этой же больницы.

Депутат Андрей Ермолаев напомнил, что ранее департамент энергетики упрекали в завышении стоимости откосов. Он предложил чиновникам провести отдельный тендер по откосам, чтобы избежать в дальнейшем подобных претензий.

Начальник отдела энергетического надзора, нормирования и контроля департамента энергетики Глеб Карабут ответил, что у них нет каких-либо оснований, чтобы сейчас разрывать договора с подрядчиками. При этом депутатам так и не озвучили среднюю стоимость одного откоса.

Депутат Артем Хачатуров высказал свое мнение, что если общую сумму разделить на примерное количество окон в 133 домах, то приведенная стоимость работ на один откос «завышена вдвое минимум».

— Откосы нужно делать, но цена должна быть адекватной. Давайте сделаем инвентаризацию, а потом выделим деньги, — предложил Артем Хачатуров.

Далее вице-мэр Дмитрий Лазарев заявил, что готов взять под свою персональную ответственность «контроль действий подрядчиков».

После негативного голосования депутат Наталья Горенко предложила повторно голосовать за финансирование, но только в части откосов. Без видеонаблюдения и освещения в подъездах.

Вопрос прошел. Было 9 «за».

Ранее Денис Денисенко написал заявление об увольнении с должности директора Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Напомним, ранее Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Александр Сенкевич, комментируя назначение Дениса Денисенко, отметил, что такие кадры нужны горсовету и предположил, чтоо новый директор департамента «наполнит работу новым смыслом».

Недавно Денис Денисенко рассказал, что Александр Сенкевич дал ему испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.

Напомним, что Денис Денисенко руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской на местных выборах.

В конце марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отвечая на вопросы корреспондента НикВести, возложил персональную ответственность на главу фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяну Домбровскую за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».