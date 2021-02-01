Руководил избирательного штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской на местных выборах Денис Денисенко претендует на должность главы Департамента энергетики, энергоэффективности и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Об этом свидетельствует декларация, которую Денис Денисенко опубликовал в реестре Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации Денис Денисенко владеет двумя квартирами на 47 и 60 метров квадратных, которые находятся в Днепре. Также он владеет нежилым помещением в этом же городе. За прошедший 2020 году он получил 62,4 тысячи гривен зарплаты от компании «Оперативной социологии». Помимо этого Денис Денисенко задекларировал 161,3 тысячи долларов и 452 тысячи гривен, которые он хранит в наличном виде.

Отметим, что Денис Денисенко во время выборов мэра Николаева и Николаевского городского совета руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской. На выборах мэра Татьяна Домбровская заняла третье место с результатом 12,34%. Проиграв мэрскую гонку Татьяна Домбровская стала депутатом горсовета и возглавила фракцию «Слуги народа».

Денис Денисенко и Татьяна Домбровская

Также отметим, что несмотря на критику в адрес действующего мэра Николаева Александра Сенкевича, после объявления результатов выборов Татьяна Домбровская готова на любую должность в новом горсовете.

Напомним, депутат Николаевского городского совета Максим Невенчанный считает необходимым ликвидировать Департамент энергоэффективности.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском городском совете Артем Ильюк считает необходимым проверить работу Департамента энергоэффективности, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе.

Мэр Николаева Александр Сенкевич выступил за модернизацию Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий горсовета вместо его ликвидации.