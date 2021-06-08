Денис Денисенко написал заявление об увольнении с должности директора Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Об этом написала лидер фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская на своей странице в Facebook.

По ее словам, такое решение Денис Денисенко принял из-за того, что депутаты пятый месяц не выделяют сресдтва на финансирование целевой программы Департамента.

— Я его понимаю. Человек пятый месяц ходит на работу, получает зарплату, готовит планы, проекты, письма. А целевая программа, по которой работает Департамент энергетики, не подкреплена финансовым ресурсом. Я приглашала Дениса присоединиться к реализации проектов, а не просто получать зарплату и числиться чиновником. Может кто-то и привык ждать полгода, пока будет рассмотрен тот или иной документ. Денис не привык и имеет на это право, — написала Татьяна Домбровская.

Она добавила, что вопрос дальнейшей работы Департамента необходимо обсудить завтра, 9 июня, на сессии Николаевского горсовета.

Напомним, ранее Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Александр Сенкевич, комментируя назначение Дениса Денисенко, отметил, что такие кадры нужны горсовету и предположил, чтоо новый директор департамента «наполнит работу новым смыслом».

Недавно Денис Денисенко рассказал, что Александр Сенкевич дал ему испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.

Напомним, что Денис Денисенко руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской на местных выборах.

В конце марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отвечая на вопросы корреспондента НикВести, возложил персональную ответственность на главу фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяну Домбровскую за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».