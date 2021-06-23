Лидер фракции «ОПЗЖ» в Николаевском горсовете Артем Ильюк назвал «соучастниками преступления» депутатов бюджетной комиссии, поддержавших выделение 18 миллионов гривен на приведение в порядок откосов в 133 домах города, в которых до этого Департамент энергетики заменил окна

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» напомнил, что призывал коллег не рассматривать данный вопрос до проведения инвентаризации. По его мнению, большая часть выделенной суммы — уйдет в карманы подрядчикам, поскольку цена завышена.

— Бюджетная комиссия проголосовала такой скандальный вопрос, который связан с откосами: выделяется порядка 18 миллионов гривен на то, чтобы закончить откосы, которые не закончили, когда устанавливали окна в подъездах. К сожалению, меня не услышали, а я призывал к тому, чтобы не рассматривать этот вопрос, пока не будет проведена инвентаризация, и мы не будем четко понимать, куда идут эти деньги. Потому что я вижу, что минимум 10 миллионов гривен уходят в карман недобросовестным дельцам, которые сегодня по ту сторону экрана смотрели прямую трансляцию, ждали, когда депутаты нажмут заветные кнопочки либо подымут руки, — сказал Артем Ильюк.

Он обратился к депутатам, поддержавшим данное решение, назвав их соучастниками преступления, отметив, что им должно быть стыдно перед своими избирателями. Также депутат напомнил, что вопросом установки окон по программе «Теплый дом» занимаются правоохранители. Он обратился и к ним, призвав разобраться и в этом вопросе.

Артем Ильюк

— У меня вопрос к тем депутатам, которые сегодня пытались отбелить этот вопрос: Как вы будете смотреть в глаза своим избирателям? Например, как Рамиль Агабеков, к которому молодежь придет за проектами, будет объяснять, что он сегодня позволил украсть деньги из бюджета? Как будет Максим Коваленко отвечать, когда к нему придут защитники скверов, что нет денег на саженцы, на скверы, на защиту деревьев? Как вы будете смотреть им в глаза? Как будет смотреть в глаза господин Капацына, который сегодня делает хорошие проекты для своего бизнеса, но с пользой для города, когда он рассказывал о том, что давайте потом разберемся, посмотрим? А зачем ты тогда шел в депутаты? Зачем ты брал на себя ответственность и не контролируешь сейчас, и подыгрываешь чиновникам, чтобы они заведомо запустили коррупционную схему? Сегодня открыто уголовное дело по этому вопросу. Я считаю, что каждый депутат, который проголосовал за это, является соучастником преступления. И я прошу правоохранительные органы разобраться и допросить потом каждого, потому что это не шутки, — сказал он.

Артем Ильюк призвал коллег менять подходы, если они считают себя лучше «попередникiв», сказав, что сожалеет о том, что они представляют депутатский корпус.

— Ребята, вы шли во власть для того, чтобы делать город лучше. Что вы сегодня делаете? Вы даете коррупционной машине, старым схемам, против которых вы якобы боролись, когда шли на выборы, расти, размножаться и вашими же руками даете им ход. Это позор. Такое недопустимо. И если вы лучше своих «попередникiв», тогда меняйте подходы. А если такие же — мне жаль этот город, мне жаль, что сегодня вы представляете этот депутатский корпус, — резюмировал депутат.

Напомним, данные деньги нужны для приведения в порядок откосов в 133 домах города, в которых до этого заменили окна.

Ранее Денис Денисенко написал заявление об увольнении с должности директора Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Напомним, ранее Денис Денисенко заявил, что его назначение стало результатом коалиционных договоренностей в Николаевском горсовете.

Александр Сенкевич, комментируя назначение Дениса Денисенко, отметил, что такие кадры нужны горсовету и предположил, чтоо новый директор департамента «наполнит работу новым смыслом».

Недавно Денис Денисенко рассказал, что Александр Сенкевич дал ему испытательный срок в 100 дней. При этом, по словам главы департамента, у них сложились конструктивные взаимоотношения.

Напомним, что Денис Денисенко руководил избирательным штабом кандидата от «Слуги народа» Татьяны Домбровской на местных выборах.

В конце марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отвечая на вопросы корреспондента НикВести, возложил персональную ответственность на главу фракции «Слуга народа» в Николаевском городском совете Татьяну Домбровскую за работу Департамента энергоэффективности и дальнейшую реализацию программы «Теплый Николаев».