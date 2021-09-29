В штате мэрии Николаева могут ввести должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры.

Об этом шла речь на заседании бюджетной комиссии Николаевского городского совета сегодня, 28 сентября, пишут НикВести.

В частности, депутат горсовета Рамиль Агабеков вспомнил ситуацию с нанесением велосипедной разметки по улице Большой Морской, работы по которой приостановили из-за критики горожан в социальных сетях, и предложил ввести в штат отдельную должность, которая будет предусматривать развитие развитие городской велоинфраструктуры.

— У меня есть предложение ввести отдельную должность или назначить какого-то человека, который будет заниматься велоинфраструктурой. Нам нужно назначить и через полгода–год увидеть, что у нас появились велодорожки. Я предлагаю перейти от разговоров к делу, – сказал Рамиль Агабеков.

Депутат Наталья Горбенко поддержала данную идею и предложила ввести такую должность в структуре Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета.

— Поддерживаю коллегу, потому что читаю, что как раз этот вопрос у нас совсем не рассматривается. На сегодняшний день темой велодорожек занимается Департамент жилищно-коммунального хозяйства, но велодорожка – это тротуар? Нет. Это автомобильная дорога? Нет. Вот так и занимаются. Коллега предлагает, а я поддерживаю, выделить отдельную позицию, может, в Департаменте ЖКХ, но отдельную, чтобы этот чиновник занимался только развитием велоинфраструктуры. Так мы будем знать, что именно с этого человека будет спрос, – сказала Наталья Горбенко.

В итоге комиссия рекомендовала директору Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета предусмотреть в структуре отдельную должность, которая будет предусматривать исключительно развитие велоинфраструктуры.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог.