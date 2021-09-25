В Николаеве из-за критики горожан в социальных сетях приостановили реализацию проекта первой велодорожки, которая пройдет по улице Большой Морской через улицу Соборную к Ингульскому спуску.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель городского головы Виталий Луков.

Чиновник анонсировал в среду очередную встречу с неравнодушными николаевцами, чтобы обсудить исправления.

— Малый зал исполкома. Для общего спокойствия работы к тому времени приостанавливаем. Будут объяснения или исправления. Приглашаю, — отметил Виталий Луков.

Поясним, что николаевцы удивились тому, что велодорожку планируют сделать слишком узкой, на ее территории есть ливневки и традиционный мусор обочин, который затрудняет движение и создает аварийные ситуации.

Николаев остается единственным крупным городом без таких полос движения.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города.

До этого глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году.

Сообщалось, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.

Ранее НикВести сообщали, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.