Николай Маринов, вице-губернатор Николаевщины

Расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.

О таких планах во время представления программы своей работы 1 февраля рассказал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма Николай Маринов, - пишут НикВести.

В ходе презентации чиновник рассказал, что выделил в Николаевской области 4 условных региона, где нужно уделить особое внимание вопросам развития туризма. Одним из таких регионов стало побережье Черного моря, где находят популярные среди отдыхающих Коблево, Морское, Луговое, Рыбаковка, Черноморка, Очаков и другие, а также Тилигульский ландшафтный парк, винзаводы «Коблево», «Радсад», устричная ферма «Скифия».

По его словам, все эти курорты планируется объединить между собой, построив там дорогу, в том числе и через лиман, который разделяет Рыбаковку и Черноморку.

— Вы уже знаете, что планируется объединить эти курорты, они разрезаны лиманом. Планируется объединить все эти курорты дорогой, то, что называли «николаевской ривьерой», - рассказал Николай Маринов.

По его мнению, большой резерв роста также в развитии инфраструктуры водного транспорта.

— Мы водный регион и регион водного транспорта - это большой приоритет. Для этого нужны современные причалы в курортных городках, чтобы можно было маленькими маршруртами перемещаться с курорта на курорт, в Николаев, на Кинбурн, Березань. Тут еще нужна либерализация законодательства и некоторые организационные вопросы. Потому что сейчас немного зарегулировано прибрежное плаванье, - рассказал вице-губернатор Николаевщины.

Напомним, в Николаевской ОГА намерены создать Агентство развития, которое займется привлечением грантов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.