Николай Маринов, вице-губернатор Николаевщины

В Николаевской облгосадминистрации планируют создать Агентство регионального развития, задачей которого будет привлечение грантов.

Об этом во время представления своей программы работы 1 февраля рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Николай Маринов, - пишут НикВести.

По его словам, это поможет найти дополнительные финансовые ресурсы для развития туристической отрасли в регионе, поскольку в областном бюджете денег для этого недостаточно.

— С чего финансировать развитие туризма? Это, конечно же, областной бюджет, но у него возможности очень ограничены. Например, на программу развития туризма в этом году предусмотрено всего 1,6 миллионов гривен. Это не все мероприятия, конечно же, строительства дорог и инфраструктуры там нет. Поэтому, еще софинансирование с бизнесом. Возвращаясь к туризму, мы не будем делать никаких мероприятий, если они не будут софинансироваться бизнесом. Мы считаем, что бизнес должен быть заинтересован в том, что мы делаем. Государственные программы и субвенции, инвестиции и международные организации. Мы планируем создать Агентство регионального развития, которое будет заниматься сотрудничеством с международными организациями, написанием проектов. Эта работа сейчас не ведется. Но там очень большой есть запас, где брать деньги, - подытожил Николай Маринов.

Ранее сообщалось, что в Николаевской облгосадминистрации намерены вывести в отдельное управление вопросы развития курортов и туризма. Сейчас эта отрасль находится в внутри управления молодежи и спорта.