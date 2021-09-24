В Николаеве начались работы по нанесению велосипедной разметки на улице Большая Морская от парка Народный сад, первая в городе велополоса пройдет по Большой Морской через улицу Соборную к Ингульскому спуску.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

Также определили подрядчика для реализации проекта по капитальному ремонту тротуара с устройством велодорожки по улице Курортной в микрорайоне Лески, от улицы Генерала Карпенко до улицы Крылова.

— Объем финансирования — около 5 миллионов гривен. Подготовительные работы начнутся в ближайшее время, — сказано в сообщении.

Николаев остается единственным крупным городом без таких полос движения.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города.

До этого глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.

Напомним, ранее Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году.

Сообщалось, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.

Ранее НикВести сообщали, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.