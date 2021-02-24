Николаевский губернатор Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.
Об этом он рассказал в своем выступлении на форуме «Украина 30. Инфраструктура» в среду, 24 февраля.
Виталий Ким сообщил, что велодорожки свяжут Николаев с курортами в области.
Он также обсудил сотрудничество с начальником автодора в Одесской области Дмитрием Рыбалкой в процессе строительства велодорожек между двумя регионами.
— Мы дали задание разработать проектную документацию на велодорожки, которыми мы хотим объединить курорты наши с Николаевом. Это приблизительно 70 километров дорог, — начал Виталий Ким.
— Ну то есть до Коблева недалеко, соединимся на Тилигульском лимане, — предложил Дмитрий Рыбалка.
— Да, там недалеко до Коблева. И почему я говорю, что мы территориально находимся в центре, потому что мы Причерноморский регион и благодаря этим дорогам туристы могут иметь несколько локаций для посещения. Они смогут приехать в Херсон, в рыбацкий рай Кизомыс, я там всегда отдыхаю на рыбалке. Также можно поехать в Одессу, до нее 20-30 километров, — подтвердил Виталий Ким.
— Нам нужно сотрудничать, потому что линейное решение (прим, - велодорожки) имеет технически одинаковый дизайн и вид, — добавил Дмитрий Рыбалка.
— Соглашусь с вами, если эта стратегия будет межобластной, то она привлечет больше туристов. Если мы будем сотрудничать, то развитие будет у каждого из нас, — закончил Виталий Ким.
Ранее НикВести сообщали, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.
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Николаевский губернатор Виталий Ким анонсировал появление системы велосипедных дорожек, которая объединит курорты Николаевской области с Херсоном и Одессой.
Об этом он рассказал в своем выступлении на форуме «Украина 30. Инфраструктура» в среду, 24 февраля.
Виталий Ким сообщил, что велодорожки свяжут Николаев с курортами в области.
Он также обсудил сотрудничество с начальником автодора в Одесской области Дмитрием Рыбалкой в процессе строительства велодорожек между двумя регионами.
— Мы дали задание разработать проектную документацию на велодорожки, которыми мы хотим объединить курорты наши с Николаевом. Это приблизительно 70 километров дорог, — начал Виталий Ким.
— Ну то есть до Коблева недалеко, соединимся на Тилигульском лимане, — предложил Дмитрий Рыбалка.
— Да, там недалеко до Коблева. И почему я говорю, что мы территориально находимся в центре, потому что мы Причерноморский регион и благодаря этим дорогам туристы могут иметь несколько локаций для посещения. Они смогут приехать в Херсон, в рыбацкий рай Кизомыс, я там всегда отдыхаю на рыбалке. Также можно поехать в Одессу, до нее 20-30 километров, — подтвердил Виталий Ким.
— Нам нужно сотрудничать, потому что линейное решение (прим, - велодорожки) имеет технически одинаковый дизайн и вид, — добавил Дмитрий Рыбалка.
— Соглашусь с вами, если эта стратегия будет межобластной, то она привлечет больше туристов. Если мы будем сотрудничать, то развитие будет у каждого из нас, — закончил Виталий Ким.
Ранее НикВести сообщали, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой.