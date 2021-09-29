Когда политзека Сервета Газиева выписывали из больницы в Ростове-на-Дону, ему принудительно отрезали бороду, что может расцениваться, как обесчещивание среди мусульман.

Об этом информирует адвокат Лиля Гемеджи.

Пожилого мужчину, перенесшего инсульт, прижали к полу, завернули руки, избили и выбрили бороду, которая является атрибутом каждого мужчины по заветам пророка Муххамеда.

— Его состояние вызывает серьезную обеспокоенность после перенесенного в следственном изоляторе микроинсульта на фоне регулярно неоказываемой медицинской помощи, теперь у него немеет рука после побоев, — передает защитница Газиева.

После акта унижения и опозоривания к обессиленному человеку перестали пускать адвокатов, сразу двум юристам не удается пробиться к нему в СИЗО, поэтому они попросту не представляют в каком состоянии он находится после психологической экзекуции.

Напомним, в следственном изоляторе №5, который расположен в Ростове-на-Дону, украинскому политзаключенному Сервету Газиеву не предоставляют базовой медицинской помощи.