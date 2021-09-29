Несколько стран-членов Европейского союза подняли вопрос об отмене режима безвиза с Украиной, Грузией и Молдовой, которые нечестно используют эту возможность.

Об этом пишет RFE.

Инициаторами обсуждения этой темы стали Германия, Италия и Франция, которые заявляют о злоупотреблении безвизовым режимом. В документе упоминаются граждане Албании, Молдовы, Сербии и Украины.

В документе также указывается, что количество ходатайств о предоставлении убежища выходцами из Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году, предшествовавшем пандемии коронавируса.

Согласно так называемому механизму приостановки выдачи виз, рост числа незаконных пребываний или ходатайств о предоставлении убежища с низким процентом рассмотрения может привести к повторному введению виз.

В документе Германия упомянула Молдову как особенно серьезный случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост числа злоупотреблений составил 429%.

Италия также выразила недовольство по поводу Молдовы, заявив, что сети торговли людьми, действующие через «соседние страны», злоупотребляют безвизовым режимом, что повышает вероятность лишения Молдовы безвизового режима «в случае недостаточного прогресса». В то время как Чешская Республика пожаловалась, что в последнее время резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Напомним, завтра подходит к концу временный безвизовый режим Украины с Китаем.