Несколько стран-членов Европейского союза подняли вопрос об отмене режима безвиза с Украиной, Грузией и Молдовой, которые нечестно используют эту возможность.
Об этом пишет RFE.
Инициаторами обсуждения этой темы стали Германия, Италия и Франция, которые заявляют о злоупотреблении безвизовым режимом. В документе упоминаются граждане Албании, Молдовы, Сербии и Украины.
В документе также указывается, что количество ходатайств о предоставлении убежища выходцами из Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году, предшествовавшем пандемии коронавируса.
Согласно так называемому механизму приостановки выдачи виз, рост числа незаконных пребываний или ходатайств о предоставлении убежища с низким процентом рассмотрения может привести к повторному введению виз.
В документе Германия упомянула Молдову как особенно серьезный случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост числа злоупотреблений составил 429%.
Италия также выразила недовольство по поводу Молдовы, заявив, что сети торговли людьми, действующие через «соседние страны», злоупотребляют безвизовым режимом, что повышает вероятность лишения Молдовы безвизового режима «в случае недостаточного прогресса». В то время как Чешская Республика пожаловалась, что в последнее время резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.
Напомним, завтра подходит к концу временный безвизовый режим Украины с Китаем.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Несколько стран-членов Европейского союза подняли вопрос об отмене режима безвиза с Украиной, Грузией и Молдовой, которые нечестно используют эту возможность.
Об этом пишет RFE.
Инициаторами обсуждения этой темы стали Германия, Италия и Франция, которые заявляют о злоупотреблении безвизовым режимом. В документе упоминаются граждане Албании, Молдовы, Сербии и Украины.
В документе также указывается, что количество ходатайств о предоставлении убежища выходцами из Грузии за последние три месяца увеличилось более чем на 50 процентов по сравнению с тем же периодом в 2019 году, предшествовавшем пандемии коронавируса.
Согласно так называемому механизму приостановки выдачи виз, рост числа незаконных пребываний или ходатайств о предоставлении убежища с низким процентом рассмотрения может привести к повторному введению виз.
В документе Германия упомянула Молдову как особенно серьезный случай, когда с июня по август 2019 года и с июня по август этого года рост числа злоупотреблений составил 429%.
Италия также выразила недовольство по поводу Молдовы, заявив, что сети торговли людьми, действующие через «соседние страны», злоупотребляют безвизовым режимом, что повышает вероятность лишения Молдовы безвизового режима «в случае недостаточного прогресса». В то время как Чешская Республика пожаловалась, что в последнее время резко возросло количество необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.
Напомним, завтра подходит к концу временный безвизовый режим Украины с Китаем.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа