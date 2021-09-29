Кабмин освободил от занимаемой должности руководителя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.
Об этом пишут «Українські новини».
Временно возглавит ведомство заместительница Соколюка Наталья Науменка.
СМИ сообщают, что перед этим в его кабинете и кабинетах его помощников проводили обыски детективы НАБУ, чиновников подозревают в хищении средств на строительстве нового офиса для главы ГМС.
Сам Максим Соколюк руководил ведомством с 2015 года.
Напомним, СМИ писали, что руководитель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк является одним из создателей махинаций в процедуре изготовления биометрических документов.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа
Кабмин освободил от занимаемой должности руководителя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.
Об этом пишут «Українські новини».
Временно возглавит ведомство заместительница Соколюка Наталья Науменка.
СМИ сообщают, что перед этим в его кабинете и кабинетах его помощников проводили обыски детективы НАБУ, чиновников подозревают в хищении средств на строительстве нового офиса для главы ГМС.
Сам Максим Соколюк руководил ведомством с 2015 года.
Напомним, СМИ писали, что руководитель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк является одним из создателей махинаций в процедуре изготовления биометрических документов.