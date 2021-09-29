Кабмин освободил от занимаемой должности руководителя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка.

Об этом пишут «Українські новини».

Временно возглавит ведомство заместительница Соколюка Наталья Науменка.

СМИ сообщают, что перед этим в его кабинете и кабинетах его помощников проводили обыски детективы НАБУ, чиновников подозревают в хищении средств на строительстве нового офиса для главы ГМС.

Сам Максим Соколюк руководил ведомством с 2015 года.

Напомним, СМИ писали, что руководитель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк является одним из создателей махинаций в процедуре изготовления биометрических документов.