Кабмин утвердил численность человек на осенний призыв в армию. Повестки стоит ждать 13,5 тысячам граждан.

Об этом информирует УНН.

Решение о количестве срочников приняли сегодня, 29 сентября. В частности, 6500 новобранцев направят в ВСУ, пополнение на 4775 человек получит Нацгвардия, еще 1700 призывников направят в пограничники.

Общие траты на одного человека достигают 4600 гривен.

Все срочники не будут нести службу на Донбассе, если не изъявят желание подписать контракт после окончания срока.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины принял распоряжение о численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объем расходов для проведения призыва в апреле - июне 2021 года.