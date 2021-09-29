Власти Черновцов утверждают, что обличили незаконное пользование 105 гектаров земли, которая принадлежит городу.

Об этом передает ZAXID.

Речь идет о засеянном соей поле, на которое у фермеров не было прав. Махинацию проворачивали при помощи бывших чиновников, которые отдавали эти земли под предлогом «борьбы с амброзией».

Полиция открыла уголовное производство и задержала подозреваемых.

— Во время проведения следственных действий выяснили, что городские земли таким образом незаконно использовались в течение нескольких лет. Нарушители пользовались официальными документами, которыми чиновники бывшего департамента жилищно-коммунального хозяйства ЧГС уполномачивали их, — говорится в сообщении.

При выращивании сои землю обильно сдабривали гербицидами, пестицидами и химикатами, хотя это запрещено из-за соседства с резервными водоемами «Черновцыводоканала».

Напомним, в горсовете Днепра проводили обыски из-за махинаций с землей.