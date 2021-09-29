Власти Черновцов утверждают, что обличили незаконное пользование 105 гектаров земли, которая принадлежит городу.
Об этом передает ZAXID.
Речь идет о засеянном соей поле, на которое у фермеров не было прав. Махинацию проворачивали при помощи бывших чиновников, которые отдавали эти земли под предлогом «борьбы с амброзией».
Полиция открыла уголовное производство и задержала подозреваемых.
— Во время проведения следственных действий выяснили, что городские земли таким образом незаконно использовались в течение нескольких лет. Нарушители пользовались официальными документами, которыми чиновники бывшего департамента жилищно-коммунального хозяйства ЧГС уполномачивали их, — говорится в сообщении.
При выращивании сои землю обильно сдабривали гербицидами, пестицидами и химикатами, хотя это запрещено из-за соседства с резервными водоемами «Черновцыводоканала».
Напомним, в горсовете Днепра проводили обыски из-за махинаций с землей.
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Власти Черновцов утверждают, что обличили незаконное пользование 105 гектаров земли, которая принадлежит городу.
Об этом передает ZAXID.
Речь идет о засеянном соей поле, на которое у фермеров не было прав. Махинацию проворачивали при помощи бывших чиновников, которые отдавали эти земли под предлогом «борьбы с амброзией».
Полиция открыла уголовное производство и задержала подозреваемых.
— Во время проведения следственных действий выяснили, что городские земли таким образом незаконно использовались в течение нескольких лет. Нарушители пользовались официальными документами, которыми чиновники бывшего департамента жилищно-коммунального хозяйства ЧГС уполномачивали их, — говорится в сообщении.
При выращивании сои землю обильно сдабривали гербицидами, пестицидами и химикатами, хотя это запрещено из-за соседства с резервными водоемами «Черновцыводоканала».
Напомним, в горсовете Днепра проводили обыски из-за махинаций с землей.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
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|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа