Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Штаты проиграли войну в Афганистане. С соответствующей речью он выступил перед комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
По его словам, война в Афганистане это совокупный эффект многих стратегических решений прошлого, которая не закончилась на тех условиях, что хотели США.
— Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев, — сказал Марк Милли.
Военачальник отметил, что Штатам в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой «Аль-Каида», однако помешать приходу там к власти талибов они не смогли.
Он также выразил мнение, что США взяли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане и призвал вынести из этого ошибки и больше их не допускать.
— Поэтому всякий раз, когда происходит подобный инцидент, существует множество факторов, и мы должны это выяснить. Нам предстоит извлечь много уроков, — добавил он.
Ранее сообщалось, что нынешняя администрация США, а также высшее военное руководство страны не имеют планов по возвращению американских сил в Афганистан в случае усиления угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.
Также стало известно, что США перенесут свое посольство в Афганистане в Катар.
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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Штаты проиграли войну в Афганистане. С соответствующей речью он выступил перед комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.
По его словам, война в Афганистане это совокупный эффект многих стратегических решений прошлого, которая не закончилась на тех условиях, что хотели США.
— Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев, — сказал Марк Милли.
Военачальник отметил, что Штатам в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой «Аль-Каида», однако помешать приходу там к власти талибов они не смогли.
Он также выразил мнение, что США взяли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане и призвал вынести из этого ошибки и больше их не допускать.
— Поэтому всякий раз, когда происходит подобный инцидент, существует множество факторов, и мы должны это выяснить. Нам предстоит извлечь много уроков, — добавил он.
Ранее сообщалось, что нынешняя администрация США, а также высшее военное руководство страны не имеют планов по возвращению американских сил в Афганистан в случае усиления угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.
Также стало известно, что США перенесут свое посольство в Афганистане в Катар.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа