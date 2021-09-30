Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Штаты проиграли войну в Афганистане. С соответствующей речью он выступил перед комитетом Палаты представителей США по вооруженным силам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американские СМИ.

По его словам, война в Афганистане это совокупный эффект многих стратегических решений прошлого, которая не закончилась на тех условиях, что хотели США.

— Эта война стала для нас стратегическим провалом. Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев, — сказал Марк Милли.

Военачальник отметил, что Штатам в Афганистане удалось расправиться с террористической группировкой «Аль-Каида», однако помешать приходу там к власти талибов они не смогли.

Он также выразил мнение, что США взяли серию неверных стратегических решений, которые в совокупности привели к неудаче всей военной операции в Афганистане и призвал вынести из этого ошибки и больше их не допускать.

— Поэтому всякий раз, когда происходит подобный инцидент, существует множество факторов, и мы должны это выяснить. Нам предстоит извлечь много уроков, — добавил он.

Ранее сообщалось, что нынешняя администрация США, а также высшее военное руководство страны не имеют планов по возвращению американских сил в Афганистан в случае усиления угроз национальной безопасности Соединенных Штатов.

Также стало известно, что США перенесут свое посольство в Афганистане в Катар.