Мэр Хмельницкого Александр Симчишин надеется, что город и в дальнейшем будет находиться в «желтой» карантинной зоне, поскольку считает, что от локдауна больше вреда, чем пользы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

— Сейчас мы, как часть Хмельницкой области, находимся в желтой зоне. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. Я сторонник того, чтобы не было никаких жестких локдаунов. Сейчас от этого больше вреда, чем пользы, – подчеркнул мэр.

По его словам, значительная часть людей переболела или вакцинировалась.

— Надо в любой ситуации дать бизнесу, критической инфраструктуре, учебным заведениям возможность работать. Пока мы работаем. У нас не закрывались сады, они будут работать и дальше. Школы также работают в обычном режиме, никто не останавливается, – добавил Александр Симчишин.

Напомним, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.