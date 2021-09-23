Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков призвал невакцинированных жителей города прививаться от коронавируса, указав, что защитные маски не помогают избежать заражения.

Об этом вице-мэр сказал во время брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону карантина сегодня, 23 сентября, передает корреспондент НикВести.

Он также добавил, что для нужного эффекта при ношении защитных масок нужно сохранять 1,5 метра дистанции и менять их каждые полчаса, однако на сегодняшний день люди не придерживаются данным мер.

— Вакцинация – это лучшее средство защиты от опасности, которую несет в себе коронавирус. Маски – это больше политическая вещь, поверьте мне, потому что должен быть респиратор специальной пропускной способности. Маски – это наша психологическая вещь, которая напрягает человека и заставляет её пойти вакцинироваться. Обычная маска, которую мы с вами носим, – это та вещь, при которой нужно сохранить ещё 1,5 метра дистанции и менять её каждые полчаса, если так, по-правильному уже. Только тогда она вас обезопасит. Всё остальное – это больше психологическая вещь, где мы должны говорить людям, что есть опасность. Прошу всех отнестись к этому серьезно, потому что это всего лишь начало, очередное начало новой волны, – сказал Виталий Луков.

Стоит отметить, что в ходе брифинга заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что на сегодняшний день в Николаеве вакцинировано 40% жителей и также призвал горожан активнее вакцинироваться.

Напомним, что 23 сентября в мэрии Николаева состоялся брифинг по поводу перехода города в «желтую» зону карантина. Так, начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, что без 80% вакцинированных педагогов остаются 22 школы Николаева, а заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк рассказал, что больницы на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса.