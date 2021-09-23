Больницы Николаева на 100% готовы к приему пациентов с COVID-19 в период новой волны коронавируса.

Об этом в четверг, 23 сентября, журналистам рассказал заместитель начальника управления охраны здоровья Николаевского горсовета Виктор Фаюк, передают НикВести.

Прозвучало, что в области уже наблюдается тенденция по увеличению количества пациентов с COVID-19. Всего в Николаеве планируют развернуть 870 коек для лечения ковидных пациентов.

— Согласно распоряжения исполнителя работ государственного уровня №47, в городе планируется развернуть 870 коек для лечения ковидных пациентов. Это городская больница №3 — 235 коек, городская больница №5 — 365 коек, 1-я горбольница, которая будет задействована во второй волне — 270 коек. Кислородом лечебные учреждения обеспечены на 100%. У нас на сегодняшний день 525 точек высокопоточного кислорода и 184 концентратора. Это составляет 81,5%, то есть полностью отвечает постановлению Кабмина. Полностью обеспечены дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты и медикаментами, — заверил Виктор Фаюк.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 23 сентября, в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.