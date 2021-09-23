С сегодняшнего дня, 23 сентября, в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.

Согласно решениям Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и правительства, в «желтой» зоне действуют следующие правила:

общественный транспорт работает в штатном режиме при условии соблюдения санитарных мер пассажирами и водителями;

садики и 1-4 классы школ работают в штатном режиме;

5-11 классы школ, профетехучреждения и вузы работают в штатном режиме только при условии вакцинации не менее 80% сотрудников хотя бы одной дозой прививки от COVID-19;

запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 м 2 площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;

площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале; разрешается размещение не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, расстояние между столами — минимум 1,5 метра;

кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;

спортзалы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 м2 площади.

Отметим, что ограничения «желтой» зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.

Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.

Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.