С сегодняшнего дня, 23 сентября, в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.
Согласно решениям Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и правительства, в «желтой» зоне действуют следующие правила:
Отметим, что ограничения «желтой» зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.
Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.
Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.
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С сегодняшнего дня, 23 сентября, в Николаевской области, как и по всей территории Украины, начали действовать новые карантинные ограничения.
Согласно решениям Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и правительства, в «желтой» зоне действуют следующие правила:
Отметим, что ограничения «желтой» зоны не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или действующий (72 часа) результат ПЦР или экспресс-тестирования.
Напомним, что в Николаевской области по состоянию на 22 сентября выявили 150 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Ранее директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней (ЦИЗ) Светлана Федорова отмечает увеличение количества пациентов, больных коронавирусом.
Также сообщалось, что в Николаевской области превышен допустимый уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Также превышено и допустимое количество госпитализаций с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрением на болезнь за последние 7 дней.