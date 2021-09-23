По состоянию на четверг, 23 сентября, 22 школы Николаева остаются без 80% вакцинированных педагогов.

Об этом рассказала начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко во время брифинга по поводу перехода Николаева в «желтую» зону карантина, передает корреспондент НикВести.

По её словам, на сегодняшний нет 80% вакцинированных следующих учреждениях образования:

Николаевской общеобразовательной школе №1;

Николаевской общеобразовательной школе №10;

Общеобразовательной школе №12;

Гимназии № 41;

Николаевской общеобразовательной школе № 20;

Николаевской общеобразовательной школе № 23;

Общеобразовательной школе № 24;

Гимназии № 2;

Николаевской общеобразовательной школе № 27;

Николаевской общеобразовательной школе № 30; 34

Николаевской общеобразовательной школе № 35;

Общеобразовательной школе № 40;

Николаевской общеобразовательной школе № 44;

Экономическом лицее № 2.

Николаевской общеобразовательной школе № 48;

Николаевской общеобразовательной школе № 51;

Общеобразовательной школе № 53;

Гимназии № 4;

Николаевской общеобразовательной школе № 56;

Николаевской общеобразовательной школе № 61;

Николаевской общеобразовательной школе № 64;

— Нет 80% вакцинированных, однако работают те школы, в которых есть исключительно начальные классы: школа № 59, школа № 65 и наша спецшкола для детей с нарушением зрения, – добавила Анна Лычко.

Начальница гороно также добавила, что из 7 внешкольных учреждения образования по городу без 80% вакцинированных на сегодняшний день остается Дворец творчества учащихся.

— В черте города есть также внешкольные учреждения образования. Хочется поблагодарить всех сотрудников, кроме одного – из 7 учреждений 6 имеют 80% вакцинированных, поэтому они продолжают работать. Надеемся, что Дворец творчества учащихся также достигнет тех 80% вакцинированных работников. Если говорить об общем количестве вакцинированных сотрудников учреждений образования, то он составляет 72%, – рассказала Анна Лычко.

Стоит отметить, что с 23 сентября все области Украины перевели в «желтую» зону карантина в связи с чем школы перевели на дистанционное обучение. Однако Кабмин принял решение разрешить работать в очном режиме детским садикам и начальным классам. Учебные заведения могут работать очно также в том случае, если имеют не менее 80% вакцинированных работников.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 15 сентября лучшим учреждением общего среднего образования по показателям вакцинации педагогов стал экономический лицей №1, где вакцинировано 97,7% сотрудников, а среди учреждений дошкольного образования – детский сад №110, где вакцинировано 87% сотрудников.