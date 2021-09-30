Всемирный банк предоставит Республике Молдова кредит на 24,8 миллионов евро, который будет направлен на внедрение процесса иммунизации на национальном уровне.
Об этом пишет Timpul.
Деньги будут инвестированы в холодильники для хранения препаратов, развитие информационных систем здравоохранения, утилизацию медицинских отходов, а также в оказание технической помощи для укрепления потенциала по внедрению массовой вакцинации.
Кредит одобрят после ратификации молдавским парламентом соглашения с Всемирным банком о выполнеии всех юридических процедур.
Деньги поступят до 30 апреля 2022 года.
Как сообщалось, этим летом Украина получила займ на $350 млн от Всемирного банка.
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Всемирный банк предоставит Республике Молдова кредит на 24,8 миллионов евро, который будет направлен на внедрение процесса иммунизации на национальном уровне.
Об этом пишет Timpul.
Деньги будут инвестированы в холодильники для хранения препаратов, развитие информационных систем здравоохранения, утилизацию медицинских отходов, а также в оказание технической помощи для укрепления потенциала по внедрению массовой вакцинации.
Кредит одобрят после ратификации молдавским парламентом соглашения с Всемирным банком о выполнеии всех юридических процедур.
Деньги поступят до 30 апреля 2022 года.
Как сообщалось, этим летом Украина получила займ на $350 млн от Всемирного банка.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа