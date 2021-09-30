Всемирный банк предоставит Республике Молдова кредит на 24,8 миллионов евро, который будет направлен на внедрение процесса иммунизации на национальном уровне.

Об этом пишет Timpul.

Деньги будут инвестированы в холодильники для хранения препаратов, развитие информационных систем здравоохранения, утилизацию медицинских отходов, а также в оказание технической помощи для укрепления потенциала по внедрению массовой вакцинации.

Кредит одобрят после ратификации молдавским парламентом соглашения с Всемирным банком о выполнеии всех юридических процедур.

Деньги поступят до 30 апреля 2022 года.

Как сообщалось, этим летом Украина получила займ на $350 млн от Всемирного банка.