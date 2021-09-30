Предприятие «Кузница на Рыбальском» изготовило артиллерийский катер «Гюрза-М», который стал восьмым по счету.

Об этом передает 5 канал.

Главуправления кораблестроения ВМС Украины Василь Радчук поблагодарил за пополнение.

— Хочу поздравить присутствует здесь коллектив знаменитого судостроительного предприятия. И тех, кто не смог присоединиться к нашему празднику. Это действительно праздник. Кому как не нам, здесь присутствующим, понимать с какими трудностями связано судостроения вообще и спуск на воду этого проекта в частности. Здесь есть все - и недофинансирование, и политическая ангажированность, и уголовные преследования и сложности снабжения. Но это - достойный ответ всем тем, кто сомневался, кто пытается следственными постановлениями прекратить строительство боевых единиц для наших Военно-Морских сил. Это доказывает, что коллектив даже в таких сложных условиях работал, работает и будет продолжать работать, — выступил Михаил Забродский

Отдельно он упомянул директора завода Шандре и генерал-лейтенанта Павловского, которые находятся в статусе подсудимых.

— Для них - это дело всей жизни. Предлагаю поздравить их с большой победой, к которой они имеют прямое отношение. Пока государство строит корабли, оно считается морским. Сегодня только очередной этап и очередной шаг. Искренне надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поздравить Военно -Морские силы Украины с принятием в боевой состав очередной единицы, — добавил генерал.

Напомним, народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Ростислав Павленко считает решение Печерского суда относительно меры пресечения руководителю ОАО «Завод «Кузница на Рыбальском» Валерию Шандре заказным и подрывающим обороноспособность государства.