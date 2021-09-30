Облсовет не поддержал ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве.

Как сообщалось, на сессию 29 сентября был вынесен вопрос о ликвидации пяти интернатных учреждений в Николаевской области в связи с реформой деинституционализации форм воспитания.

На сессии глава облсовета Анна Замазеева отметила, что депутатам поступило обращение от родителей с просьбой не закрывать учреждение.

Ирина Селиванова-Зеркаль

Перед ними выступила и директор школы-интерната № 3 Ирина Селиванова-Зеркаль, которая попросила их не ликвидировать учреждение, а дать добро на реорганизацию — в интернат для слабовидящих детей.

— Если мы сегодня с вами не примем решение разрабатывать устав, например, переформатировать школу в школу для слабовидящих, если мы перенесем вопрос, это ничего не решит. Реформа деинстутизации предусматривала перепрофилирование таких учреждений, чего мы не сделали. В ваших руках, руках децентрализации открыть учреждение любого типа. Коллективно рассматривая этот вопрос, мы пришли к тому, что есть возможность и потребность сделать специальную школу для слабовидящих, — сказала Ирина Селиванова-Зеркаль.

Анна Замазеева отметила, что вопрос перепрофилирования представителям интерната стоило решать раньше, вместе с депутатами профильной комиссии облсовета.

Начальница департамента образования Николаевской ОГА Алла Велиховская рассказала, что идею реорганизовать этот интернат в школу для слабовидящих она предложила еще в 2014 году. Однако в 2017 году вопрос был вынесен на сессию, и депутаты приняли решение о прекращении деятельности департамента в отношении перепрофилирования данной школы.

Алла Велиховская

— Это не делается на протяжении двух месяцев. Если это будет школа для слабовидящих, то это однозначно меняется весь коллектив и дети. Мы не можем их «сделать», извините, слепыми или слабозрячими за два месяца. Сейчас это нормальные дети, они учатся в общеобразовательной школе-интернате. Мэром Сенкевичем дано гарантийное письмо, что абсолютно каждому ребенку, который проживает в Николаеве, или родители которого проживают в Николаеве, гарантируется место и полное создание инклюзивного пространства в случае необходимости, — сказала Алла Велиховская.

Она добавила, что в горсовете прошла встреча с родителями детей с инвалидностью, которым предложили на выбор разные школы и пообещали организовать подвоз.

Глава комиссии по вопросам образования и науки Евгений Горбуров, в свою очередь, отметил, что раньше директор интерната хотела создать на ее базе школу с уклоном в искусство.

Некоторые депутаты обвинили ее в том, что коллектив школы так и не смог определиться, как им реорганизоваться, а интернат на сегодняшний день не имеет материально-технической базы для обучения слабовидящих детей.

В итоге облсовет все же не поддержал ликвидацию: «за» проголосовали всего 16 депутатов, 4 были против, 5 воздержались, 23 человека не голосовали.

Также депутаты не стали закрывать Владимировскую общеобразовательную школу-интернат I-II ступеней Казанковского района. Но поддержали ликвидацию Шевченковской общеобразовательной школы-интернат I-II ступеней Витовского района, Вознесенской общеобразовательной школы-интернат I-III ступеней «Одаренность», коммунального учреждения «Привольнянская специальная школа» Баштанского района.

Отметим, что решения о ликвидации вступят в силу с 1 июля 2022 года.