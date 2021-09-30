Украинский телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за показ в эфире карты, на которой Крым обозначен как территория России.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета 30 сентября.
Как отмечается, карта РФ с оккупированным Крымом была продемонстрирована 5 июля 2021 года в начале и в конце программы «Русский дневник».
— Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала «Дом» так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства, – пояснили в Нацсовете.
Регулятор отметил, что телеканал в тот же день принес извинения аудитории. После этого провели служебную проверку, инцидент квалифицировали как служебную халатность сотрудников.
В то же время Нацсовет заметил, что программа «Русский дневник» транслировалась на телеканале «Дом» в повторе, поэтому сотрудники могли проверить объективность информации, однако компания допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением.
В связи с этим компания признана нарушителем закона Украины «О телевидении и радиовещании», в частности она не выполнила обязанность вещателей по распространению объективной информации и не соблюдала законодательства Украины и требования лицензии.
Напомним, что команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт «Свободу Навальному», на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.
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Украинский телеканал «Дом» получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания за показ в эфире карты, на которой Крым обозначен как территория России.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацсовета 30 сентября.
Как отмечается, карта РФ с оккупированным Крымом была продемонстрирована 5 июля 2021 года в начале и в конце программы «Русский дневник».
— Трансляция карты, на которой украинский Крым изображен частью другого государства, могла быть воспринята зрителями телеканала «Дом» так, что Крымский полуостров не входит в состав Украины. Это противоречит конституционным положениям о суверенитете, унитарности и территориальной целостности нашего государства, – пояснили в Нацсовете.
Регулятор отметил, что телеканал в тот же день принес извинения аудитории. После этого провели служебную проверку, инцидент квалифицировали как служебную халатность сотрудников.
В то же время Нацсовет заметил, что программа «Русский дневник» транслировалась на телеканале «Дом» в повторе, поэтому сотрудники могли проверить объективность информации, однако компания допустила повторную трансляцию записи программы с правонарушением.
В связи с этим компания признана нарушителем закона Украины «О телевидении и радиовещании», в частности она не выполнила обязанность вещателей по распространению объективной информации и не соблюдала законодательства Украины и требования лицензии.
Напомним, что команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт «Свободу Навальному», на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.
|
Конкурс журналистского мастерства "Быть добру!" и пленэр "Кинбурн-Арт-Элит": от традиций не отступаемАнатолий Дюмин
|
Будет ли у жителей Варваровки питьевая вода?Олег Мудрак
|
Римейк Путіна або ЛукашенкоСтанислав Мартиросов
|
Прозорість медіа Миколаєва: Наскільки ЗМІ відкриті для громадськостіКатерина Середа