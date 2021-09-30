В эквадорской тюрьме «Литорал» 29 сентября в результате драки между конкурирующими бандами погибли по меньшей мере 116 человек, и еще 80 получили ранения.

Власти страны из-за этого ввели чрезвычайное положение для всей пенитенциарной системы, пишет hromadske.

Эту тюрьму считают одной из самых опасных в мире. Местные СМИ пишут, что заказчиками схватки были мексиканские группировки по торговле наркотиками, действующие в Эквадоре.

Из-за этого инцидента президент Эквадора Гильермо Лассо решил объявить режим чрезвычайного положения в пенитенциарной системе. Он отметил, что пока власть страны не может гарантировать контроль над ситуацией.

— Печально, что тюрьмы превращаются преступными группировками в территорию для споров за власть, – говорит президент.

Чрезвычайное положение в пенитенциарной системе предоставит власти больше полномочий для борьбы с беспорядками в тюрьмах — например, там можно будет размещать полицию и солдат.

Сообщается, что в тюрьме «Литорал», вероятно, находятся члены банды, имеющие связи с мощным мексиканским наркокартелем «Синалоа».

Однако с эквадорцами также пытается наладить связь другой мексиканский картель — «Новое поколение Халиско». Этот картель хочет взять под свой контроль пути контрабанды наркотиков из Эквадора в Центральную Америку.

По информации полиции, во время столкновения заключенных использовали даже гранаты. Чтобы их успокоить, пришлось привлечь 400 правоохранителей.

Напомним, что на базе государственного учреждения Николаевский следственный изолятор были проведены общие обыски, некоторые заключенные оказали сопротивление.